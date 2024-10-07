Правящая партия Грузии вновь инициировала процедуру импичмента президента

Правящая партия Грузии повторно инициирует процедуру импичмента президента страны. Как и в 2023 году, поводом стали несогласованные с правительством зарубежные визиты Саломе Зурабишвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правящая партия Грузии повторно инициирует процедуру импичмента президента страны. Как и в 2023 году, поводом стали несогласованные с правительством зарубежные визиты Саломе Зурабишвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правда, в руководстве партии признали, что процедура, если ее одобрят, будет носить символический характер: срок полномочий главы Грузии истекает осенью 2024-го, и в случае объявления импичмента сократится максимум на один месяц. Однако партия «Грузинская мечта» добивается, чтобы у Зурабишвили появился статус не бывшего, а отставного президента. За ее отстранение будет голосовать парламент. Решение должны поддержать минимум 100 из 150 депутатов. В октябре 2023 года попытка объявить импичмент провалилась, так как с идеей лишить поста главу государства согласились лишь 86 народных избранников.