К годовщине нападения ХАМАС на Израиль по всему миру прошли демонстрации

Годовщина смертельной атаки ХАМАС проходит на фоне эскалации конфликта, который каждый день готов превратить Ближний Восток в большое поле боя. 7 октября израильские власти решили отметить началом новой операции на севере сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там вновь гремят взрывы и гибнут люди. По сообщению командования ЦАХАЛ, целью армии являются ракетные установки, тоннели и прочие объекты движения. За год войны они так и не изменились, а поставленные израильским руководством задачи пока не достигнуты. С ХАМАС тоже не покончено. В секторе Газа до сих пор остаются израильские заложники: по официальным данным – 97 человек. 117 пленников вернулись живыми, но, скорее, благодаря переговорам, а не действиям военных. Сегодня, 7 октября, в Израиле под звуки сирен воздушной тревоги проходят многочисленные траурные мероприятия, приуроченные началу кровавых событий. В том, что за год конфликта ничего не изменилось, а его продолжение не принесет мир и спокойствие, уверены и сами израильтяне.

Мы стоим здесь, в Иерусалиме, у дома премьер-министра, потому что прошел год с тех пор, как ХАМАС похитил так много израильтян, и они все еще там. Мою родственницу захватили 7 октября, и всего месяц назад мы узнали, что ее убили в плену, потому что сделка, которая могла ее спасти, так и не состоялась вовремя. Мы здесь, чтобы сказать, что, если мы не начнем действовать сейчас, не остановим войну и не вернем всех заложников прямо сейчас, мы можем потерять их всех, как потеряли ее.

Конфликт, между тем, распространяется все дальше: Израиль начал сухопутную операцию в Ливане. Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами. Сегодня в результате атаки «Хезболлы» по северу Израиля пострадали как минимум 10 человек. Бомбы продолжают взрываться и в Бейруте. Там разрушено десятки домов, крыши над головой лишились мирные жители, которым также не нужна война.

Я никогда не ожидал, что мы дойдем до этого. После Палестины Израиль хочет прийти и сюда. Эта война нам не нужна. Нам ее навязали. Мы сидели в своих домах, мы не имели к этому никакого отношения. Я занимаюсь своими делами, пытаюсь обеспечить себе доход. Нет, я не ожидал того, что буду жить на улице.