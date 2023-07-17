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Три мощные вспышки зафиксированы на Солнце, возможно ухудшение радиосвязи

17 июля 2023 08:36
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Три мощные вспышки возникли на Солнце 16 июля, причем одна из них привела к нарушениям в работе радиосвязи, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова.

При этом прогнозируется вероятность возникновения вспышек класса X и в понедельник, 17 июля, в том числе и протонных, и ухудшение условий радиосвязи. В результате солнечных вспышек на Земле могут наблюдаться электромагнитные бури, оказывающие влияние на энергосистемы, миграции птиц и животных, работу коротковолновой связи, системы навигации и промышленных сетей.

# Природные явления

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