Три мощные вспышки зафиксированы на Солнце, возможно ухудшение радиосвязи

Три мощные вспышки возникли на Солнце 16 июля, причем одна из них привела к нарушениям в работе радиосвязи, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова.

При этом прогнозируется вероятность возникновения вспышек класса X и в понедельник, 17 июля, в том числе и протонных, и ухудшение условий радиосвязи. В результате солнечных вспышек на Земле могут наблюдаться электромагнитные бури, оказывающие влияние на энергосистемы, миграции птиц и животных, работу коротковолновой связи, системы навигации и промышленных сетей.