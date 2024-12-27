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Три кабеля связи между Эстонией и Финляндией повреждены

27 декабря 2024 07:23
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Три кабеля связи между Эстонией и Финляндией повреждены. Причина инцидента выясняется, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три кабеля связи между Эстонией и Финляндией повреждены-2

В Таллине проведено экстренное заседание правительства. Расследование страны проводят сообща. Специалисты заявили, что неисправность существенно не повлияла на оказание услуг потребителям. Надежность энергоснабжения обеспечена, несмотря на сбой.

# Международная политика

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