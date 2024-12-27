Три кабеля связи между Эстонией и Финляндией повреждены. Причина инцидента выясняется, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три кабеля связи между Эстонией и Финляндией повреждены. Причина инцидента выясняется, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Таллине проведено экстренное заседание правительства. Расследование страны проводят сообща. Специалисты заявили, что неисправность существенно не повлияла на оказание услуг потребителям. Надежность энергоснабжения обеспечена, несмотря на сбой.