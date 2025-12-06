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Третий раунд переговоров делегаций США и Украины проходит во Флориде

06 декабря 2025 17:49
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Официальные лица США и Украины продолжают переговоры по мирному плану, который инициировал Вашингтон. Сегодня, 6 декабря, стартовал третий раунд во Флориде. Две предыдущие встречи украинской и американской делегаций 4 и 5 декабря не принесли ощутимых результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники переговоров, как сообщают СМИ, предпочли промолчать о результатах. Хотя переговорная картина прошедшей недели дала надежду на скорейшее урегулирование конфликта. 

2 декабря президент России Владимир Путин принял американскую делегацию в Кремле, где почти пять часов обсуждалась суть предложений мирного плана Трампа, оформленного уже в четырех документах. Именно эта встреча дала старт дипломатическому марафону, за которым Киев теперь пытается поспевать, но явно без ощутимого влияния на процесс. 

В Европе тем временем опасаются заключения соглашения, которое власти ЕС называют «предательством Запада».

# Международная политика # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Дональд Трамп

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