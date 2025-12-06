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Сейм Польши утвердил проект бюджета страны на 2026 год

06 декабря 2025 13:37
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Сейм Польши утвердил военные расходы страны выше экономических реалий. Об этом свидетельствует проект бюджета на 2026 год. Так, Варшава выделит рекордные почти 5 % ВВП на оборону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейм Польши утвердил проект бюджета страны на 2026 год-2

В денежном выражении – это свыше 200 миллиардов злотых. При том что дефицит бюджета практически равен данной сумме. Решение было принято благодаря голосам свыше 200 левых депутатов, несмотря на сопротивление почти всей оппозиции. 

Эксперты называют сложившуюся ситуацию расколом в правящих кругах. И не исключают, что президент Навроцкий, будучи в конфликте с премьером Туском, подпишет проект бюджета скорее по обязанности, чем по убеждению.

# Международная политика

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