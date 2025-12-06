Зеленский требует от Запада военную помощь после российских ударов возмездия

Владимир Зеленский требует Запад усилить санкционное давление на Москву, а также направить Киеву военную помощь, пишет РИА Новости.
Владимир Зеленский, заявив об атаке ВС РФ по украинским объектам энергетической инфраструктуры, попросил у стран Запада об очередной партии военной помощи.
Ранее Министерство обороны РФ информировало, что ночью с 5 на 6 декабря в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам осуществлен массированный удар.
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