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Украина и США проведут третий раунд переговоров по мирному плану

06 декабря 2025 13:39
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Госдепартамент США анонсировал очередной раунд переговоров по мирному плану с украинской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча должна состоятся 6 декабря. Отметим, что ей предшествовали уже два этапа переговоров.

4 декабря прошла встреча делегаций США и Украины во Флориде, но стороны предпочли промолчать об итогах. А накануне состоялся очередной раунд, и, как отмечают СМИ, он также не привел к серьезному прорыву. Хотя переговорная картина прошедшей недели дала надежду на скорейшее урегулирование конфликта.

Так, 2 декабря президент России Владимир Путин принял американскую делегацию в Кремле. Суть предложений мирного плана Трампа обсуждали почти пять часов. Именно эта встреча дала старт дипломатическому марафону, за которым Киев теперь пытается поспевать, но явно без ощутимого влияния на процесс.

# Международная политика

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