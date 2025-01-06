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Криштиану Роналду может завершить карьеру по окончании сезона

06 января 2025 11:11
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Как сообщает TEAMtalk, футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду может закончить карьеру по завершении сезона. Об этом пишет РИА Новости.

Криштиану Роналду может завершить карьеру по окончании сезона-1

Фото: pixabay

39-летний футболист рассматривает три возможности: завершение карьеры, пролонгация контракта с «Аль-Насром» до 2025 года или же возвращение в чемпионат Португалии.

Роналду играет за «Аль-Наср» с января 2023 года. Он пятикратный обладатель «Золотого мяча» и лучший бомбардир в истории мирового футбола, который первым достиг отметки в 900 голов.

# Международная политика

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