Криштиану Роналду может завершить карьеру по окончании сезона

Как сообщает TEAMtalk, футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду может закончить карьеру по завершении сезона. Об этом пишет РИА Новости.

39-летний футболист рассматривает три возможности: завершение карьеры, пролонгация контракта с «Аль-Насром» до 2025 года или же возвращение в чемпионат Португалии.

Роналду играет за «Аль-Наср» с января 2023 года. Он пятикратный обладатель «Золотого мяча» и лучший бомбардир в истории мирового футбола, который первым достиг отметки в 900 голов.