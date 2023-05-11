Трамп заявил, что урегулирует ситуацию в Украине за сутки, если победит на выборах

Новости США. Кандидат в президенты США Дональд Трамп провел встречу с избирателями в прямом эфире телеканал CNN, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важной темой выступления стала ситуация в Украине.
Новости США. Кандидат в президенты США Дональд Трамп провел встречу с избирателями в прямом эфире телеканал CNN, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важной темой выступления стала ситуация в Украине.
По мнению Трампа, Вашингтон передал Киеву слишком много оружия. Хотя сами Штаты нуждаются в нем не меньше. Не раз бывший лидер США обвинял Джо Байдена в неправильно расставленных приоритетах и снова не упустил возможности раскритиковать политику главы Белого дома в отношении Киева.
Трамп подчеркнул, что, говоря о конфликте, не мыслит категориями победителей и проигравших и лишь стремится как можно скорее закончить противостояние. Политик повторил, что в случае его победы на президентских выборах он урегулирует ситуацию в Украине за сутки.