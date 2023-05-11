При взрыве в центре Милана пострадали не менее четырех человек

Взрыв прогремел на одной из центральных улиц Милана днем в четверг, 11 мая. По предварительным данным, пострадали не менее четырех человек, информирует РИА Новости.

Сообщается, что возгорание в результате взрыва ликвидировано. Жителей из соседних домов, а также учащихся и учителей из учреждения образования, которое находится в непосредственной близости от места ЧП, эвакуировали. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

По предварительной информации, причиной взрыва стал припаркованный на улице фургон, в котором находились газовые баллоны. В результате возгорания огнем были охвачены несколько автомобилей. Некоторые из них тоже взорвались. Сколько транспортных средств пострадало, а также о других последствиях ЧП не сообщается.