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При взрыве в центре Милана пострадали не менее четырех человек

11 мая 2023 10:49
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Взрыв прогремел на одной из центральных улиц Милана днем в четверг, 11 мая. По предварительным данным, пострадали не менее четырех человек, информирует РИА Новости. 

Сообщается, что возгорание в результате взрыва ликвидировано. Жителей из соседних домов, а также учащихся и учителей из учреждения образования, которое находится в непосредственной близости от места ЧП, эвакуировали. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. 

По предварительной информации, причиной взрыва стал припаркованный на улице фургон, в котором находились газовые баллоны. В результате возгорания огнем были охвачены несколько автомобилей. Некоторые из них тоже взорвались. Сколько транспортных средств пострадало, а также о других последствиях ЧП не сообщается. 

# ЧП

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Взрыв прогремел в центре Милана

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