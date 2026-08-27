Трамп сомневается в гибели верховного лидера Ирана

Американский лидер Дональд Трамп выразил сомнение по поводу смерти верховного лидера ИРИ Моджтаба Хаменеи, пишет РИА Новости.

По словам главы Белого дома, он предполагает, что Хаменеи якобы мог быть тяжело ранен.

Моджтаба Хаменеи занял должность верховного лидера Ирана после смерти отца – Али Хаменеи, погибшего в 1-й же день ударов Вашингтона и Тель-Авива по иранским объектам, которые начались 28 февраля.

Со стороны СМИ и американских властей распространялась информация о потенциальной гибели Хаменеи либо о наличии у него серьезных ранений. Тегеран опровергает подобные утверждения.

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