В Прибалтике не справляются с последствиями непогоды – «позолотит» ли руку властей Брюссель?

Ну а сейчас тот случай, когда погода совсем не шепчет. Сотни кадров из соседней Прибалтики, которые заполнили информационное поле в последние несколько суток, местами действительно похожи на иллюстрацию апокалипсиса. И «разрулить» его по щелчку пальца прибалтийской власти и спасательным службам не удалось.

Сегодня Литва, где по-прежнему без электричества остаются десятки тысяч потребителей, ввела режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» га СТВ. Очевидно, до устранения всех последствий.

Повод, конечно, веский, ущерб колоссальный, но давайте посмотрим, как вмиг вышедшая из стоя инфраструктура, в том числе и неработающая мобильная связь, размороженные в больницах вакцины, поврежденные автомобили, блокированные дороги, а еще тысячи выкорчеванных деревьев с корнем, обнажили системные проблемы прибалтийской власти.