В Прибалтике не справляются с последствиями непогоды – «позолотит» ли руку властей Брюссель?
Ну а сейчас тот случай, когда погода совсем не шепчет. Сотни кадров из соседней Прибалтики, которые заполнили информационное поле в последние несколько суток, местами действительно похожи на иллюстрацию апокалипсиса. И «разрулить» его по щелчку пальца прибалтийской власти и спасательным службам не удалось.
Сегодня Литва, где по-прежнему без электричества остаются десятки тысяч потребителей, ввела режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» га СТВ. Очевидно, до устранения всех последствий.
Повод, конечно, веский, ущерб колоссальный, но давайте посмотрим, как вмиг вышедшая из стоя инфраструктура, в том числе и неработающая мобильная связь, размороженные в больницах вакцины, поврежденные автомобили, блокированные дороги, а еще тысячи выкорчеванных деревьев с корнем, обнажили системные проблемы прибалтийской власти.
Итак, для начала тот самый режим ЧП. Почему именно такой расклад и признание собственного бессилия в этой ситуации выгоден официальному Вильнюсу? А потому, что это, как купон на скидку, дает возможность Литве (кстати, вслед за Латвией) обратиться за финансовой помощью в Брюссель. А там после официального обоснования «форс-мажора» просто обязаны «позолотить руку» просящего.
Ведь обещанные 200 евро каждому литовцу, кто до сих пор сидит при свечах, нужно еще где-то взять. А все собственные резервы ушли на более важные дела, ведь именно Литва, вероятно, пытаясь снискать славу в этом смысле европейского рекордсмена, в ближайшие годы намерена выполнить и перевыполнить план по тратам на оборону (то есть, простите, на подготовку к войне). Хотя серьезный удар стихии в считаные минуты отправил воинственный официальный Вильнюс в нокаут.
В Литве после мощного шторма без электричества все еще остаются десятки тысяч человек.
Как и местами не выдержал «угрозы с Востока» – это про штормовой ветер – тот самый старательно возводимый балтийской властью «неприступный» забор – в данном случае на латвийской границе. В период разгула стихии здесь зафиксировано 124 случая падения деревьев, что привело местами к отключению системы видеонаблюдения и связи. Видимо, фактор непогоды авторы этого «инвестпроекта» не учли.
Как и оказались не готовы к такому «экзамену» аварийные службы страны, на которые премьер Кулбергс публично спихнул всю вину, и которые предложил, цитата: отправить на месячную стажировку в Украину. Латвийские спасатели эту «шутку» своей власти не оценили. И действительно не смешно. А если учесть, что эта самая балтийская власть на самой окраине Евросоюза активно и всерьез готовится к войне, становится совсем грустно.
Фермеры переживают тяжелейшие последствия погоды в Прибалтике.