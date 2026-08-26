США приостановили прием заявлений на миграционные визы по всему миру

Американские посольства и консульства по всему миру массово отменяют собеседования на иммиграционные визы. Госдепартамент США объявил о переносе всех назначенных собеседований на неопределенный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальная причина – масштабный тренинг дипломатов. Их будут учить отсеивать кандидатов, претендующих на государственные пособия. Соискатели с уже назначенными собеседованиями в американских диппредставительствах получили электронные письма с уведомлением о переносе встреч. Когда закончится обучение, не сообщается. Власти США объяснили эти меры необходимостью усилить внутреннюю безопасность страны.

Как сообщают информагентства, это следствие ужесточения иммиграционной политики Белого дома. Как стало известно, Администрация президента Трампа готовится к крупнейшему массовому отзыву виз в истории Соединенных Штатов. По данным СМИ, это может затронуть до 200 тысяч иностранцев, которые подали заявления о предоставлении убежища.