Трамп призвал остановить конфликт в Украине, поскольку он может привести к началу глобальной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-президент США считает, что действия нынешнего американского лидера Джо Байдена подталкивают человечество к третьей мировой войне. Открыто о планах Вашингтона накануне заявил представитель Совета нацбезопасности. Джон Кирби отметил, что США выступают против прекращения боевых действий в Украине, а также инициативы Пекина о мирном урегулировании конфликта.