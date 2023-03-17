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Трамп призвал прекратить войну в Украине

17 марта 2023 11:52
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Трамп призвал остановить конфликт в Украине, поскольку он может привести к началу глобальной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп призвал прекратить войну в Украине-1

Экс-президент США считает, что действия нынешнего американского лидера Джо Байдена подталкивают человечество к третьей мировой войне. Открыто о планах Вашингтона накануне заявил представитель Совета нацбезопасности. Джон Кирби отметил, что США выступают против прекращения боевых действий в Украине, а также инициативы Пекина о мирном урегулировании конфликта.

Трамп сообщил, что его задержат 21 марта, и призвал к протестам.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден # Джон Кирби # Фотофакт

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