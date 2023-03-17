Жители Калифорнии уже почти неделю борются с наводнением

Новости США. Размытые дороги, оползни и плывущие по улицам машины – жители Калифорнии страдают от масштабного наводнения. Почти неделю люди борются с последствиями очередного шторма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще полгода назад власти штата пытались решить проблему засухи и пересохших водоемов, а сегодня спешат отремонтировать разрушенные плотины и остановить выход рек из берегов. Но пока Калифорния буквально тонет. Мощные потоки воды сносят даже дома. Тысячи человек эвакуированы.