Прямой эфир

Жители Калифорнии уже почти неделю борются с наводнением

17 марта 2023 09:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Размытые дороги, оползни и плывущие по улицам машины – жители Калифорнии страдают от масштабного наводнения. Почти неделю люди борются с последствиями очередного шторма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Калифорнии уже почти неделю борются с наводнением-1

Еще полгода назад власти штата пытались решить проблему засухи и пересохших водоемов, а сегодня спешат отремонтировать разрушенные плотины и остановить выход рек из берегов. Но пока Калифорния буквально тонет. Мощные потоки воды сносят даже дома. Тысячи человек эвакуированы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Наводнение # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Израиле протесты против судебной реформы переросли в стычки с полицией
17 марта 2023 09:42

В Израиле протесты против судебной реформы переросли в стычки с полицией

Лукашенко поздравил ирландцев с Днём Святого Патрика
17 марта 2023 09:11

Лукашенко поздравил ирландцев с Днём Святого Патрика

Немецкие супермаркеты не могут договориться с поставщиками – полки магазинов пустеют
17 марта 2023 08:24

Немецкие супермаркеты не могут договориться с поставщиками – полки магазинов пустеют