Си Цзиньпин приедет в Россию 20 марта

Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению Владимира Путина. Прибытие председателя Китайской Народной Республики запланировано на 20 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что лидеры обсудят вопросы развития отношений в рамках партнерства и стратегического взаимодействия. По итогам переговоров прогнозируется подписание ряда важных документов. Отметим, визит Си Цзиньпина в Россию станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на пост председателя КНР на третий срок.