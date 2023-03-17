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Си Цзиньпин приедет в Россию 20 марта

17 марта 2023 11:46
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Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению Владимира Путина. Прибытие председателя Китайской Народной Республики запланировано на 20 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин приедет в Россию 20 марта-1

Ожидается, что лидеры обсудят вопросы развития отношений в рамках партнерства и стратегического взаимодействия. По итогам переговоров прогнозируется подписание ряда важных документов. Отметим, визит Си Цзиньпина в Россию станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на пост председателя КНР на третий срок.

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# Международная политика # Си Цзиньпин # Владимир Путин # Фотофакт

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