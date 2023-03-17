Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным 20 марта

Встреча лидеров КНР и России в понедельник, 20 марта, пройдет в Москве в неформальной обстановке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Песков, пишет РИА Новости.

Председатель Китайской Народной Республики посетит Россию с государственным визитом 20-22 марта. Представитель Кремля проинформировал, что общение Си Цзиньпина с Владимиром Путиным начнется во второй половине дня 20 марта. Песков отметил, что общение лидеров будет проходить в формате один на один за неформальным обедом. Переговоры Путина с Си Цзиньпином запланированы на следующий день, 21 марта. После официальной части ожидаются заявления для средств массовой информации, сказал Песков.