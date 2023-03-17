Прямой эфир

Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным 20 марта

17 марта 2023 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Встреча лидеров КНР и России в понедельник, 20 марта, пройдет в Москве в неформальной обстановке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Песков, пишет РИА Новости. 

Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным 20 марта-1

Председатель Китайской Народной Республики посетит Россию с государственным визитом 20-22 марта. Представитель Кремля проинформировал, что общение Си Цзиньпина с Владимиром Путиным начнется во второй половине дня 20 марта. Песков отметил, что общение лидеров будет проходить в формате один на один за неформальным обедом. Переговоры Путина с Си Цзиньпином запланированы на следующий день, 21 марта. После официальной части ожидаются заявления для средств массовой информации, сказал Песков.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Си Цзиньпин # Владимир Путин # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Калифорнии уже почти неделю борются с наводнением
17 марта 2023 09:44

Жители Калифорнии уже почти неделю борются с наводнением

В Израиле протесты против судебной реформы переросли в стычки с полицией
17 марта 2023 09:42

В Израиле протесты против судебной реформы переросли в стычки с полицией

Лукашенко поздравил ирландцев с Днём Святого Патрика
17 марта 2023 09:11

Лукашенко поздравил ирландцев с Днём Святого Патрика