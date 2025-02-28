Трамп о вступлении Украины в НАТО: этого не произойдёт

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина не вступит в НАТО. Из-за этого все и началось, приводит слова президента Америки ТАСС.

Отвечая на вопрос о вступлении Киева в Североатлантический альянс, Трамп отметил, что мог бы вежливо соврать, что в США будут над этим работать. Но этого не произойдет. Говоря о возможности возврата Украине утерянных территорий, американский президент рассказал, что Америка попытается вернуть им «как можно больше» на возможных мирных переговорах, но вопрос по части присоединения Украины к НАТО закрыт.

Дональд Трамп высказался о возвращении Украине утраченных территорий

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