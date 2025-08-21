Очередь легковушек в Польшу и Литву продолжает расти – ГПК

Продолжается рост очередей легковых автомобилей, направляющихся в Польшу и Литву, информирует Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
Количество легкового транспорта, который ожидает въезда в ЕС перед польским ПП «Тересполь» («Брест»), достигло 4 660 автомобилей. Сопредельными контрольными службами замедлен процесс оформления – выполнение суточной нормы пропуска легковушек снизилось с 37% до 31%.
В направлении Литвы – очередь из 630 единиц. Перед ПП «Мядининкай» («Каменный Лог») – 360 авто, перед ПП «Шальчининкай» («Бенякони») – 270. Литовскими контрольными службами в течение суток принято из Беларуси 55% машин от нормы.
110 автобусов ожидают въезд на территорию Польши перед ПП «Тересполь« («Брест»).