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Джо Байден: взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО

16 ноября 2022 11:52
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Взрыв на востоке Польши, в результате которого погибли два человека, был вызван украинской ракетой ПВО. Об этом президент США Джо Байден заявил странам G7 и НАТО, сообщает Международное агентство новостей Reuters. О виновности ВСУ пишут также авторитетные зарубежные информагентства, в частности Associated Press, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джо Байден: взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО-1

Как сообщили в Минобороны России, согласно проведенной экспертизе, управляемая ракета С-300 принадлежит Украине. Однако Варшава сразу после инцидента обвинила Москву, а теперь отказывается от официальных заявлений, лишь обещая провести собственное расследование. Участие в нем примут международные эксперты, в том числе американские специалисты. Глава Польши Анджей Дуда уже обратился за помощью в этом вопросе к Вашингтону. На фоне случившегося в Польше в повышенную готовность приведены полиция и спецслужбы, а также усилен мониторинг воздушного пространства страны.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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