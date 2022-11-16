Джо Байден: взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО

Взрыв на востоке Польши, в результате которого погибли два человека, был вызван украинской ракетой ПВО. Об этом президент США Джо Байден заявил странам G7 и НАТО, сообщает Международное агентство новостей Reuters. О виновности ВСУ пишут также авторитетные зарубежные информагентства, в частности Associated Press, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в Минобороны России, согласно проведенной экспертизе, управляемая ракета С-300 принадлежит Украине. Однако Варшава сразу после инцидента обвинила Москву, а теперь отказывается от официальных заявлений, лишь обещая провести собственное расследование. Участие в нем примут международные эксперты, в том числе американские специалисты. Глава Польши Анджей Дуда уже обратился за помощью в этом вопросе к Вашингтону. На фоне случившегося в Польше в повышенную готовность приведены полиция и спецслужбы, а также усилен мониторинг воздушного пространства страны.