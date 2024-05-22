Торнадо в США уничтожили большую часть города Гринфилд

Как минимум два человека погибли при мощных торнадо, которые пронеслись по центральным районам США. В эпицентре стихии оказался штат Айова. Там смерчи уничтожили большую часть города Гринфилд с населением в 2 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полностью снесены или сильно повреждены несколько десятков домов. Наполовину разрушена местная больница, из-за чего всех раненых экстренные службы вынуждены были доставлять в госпитали соседних городов. В школах созданы временные приюты для приема пострадавших от стихии, где они смогут в случае необходимости получить первую медицинскую помощь. Сейчас продолжается разбор завалов. Власти не исключили, что количество жертв может увеличиться. Пока неизвестно, сколько человек пропали без вести. В самом городе введен комендантский час. С самого утра въезд в него запрещен.