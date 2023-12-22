Только 17% немцев заявили о готовности защищать страну в случае необходимости

Результаты опроса показали, что более 40 % немцев ни при каких обстоятельствах не возьмутся за оружие. Еще около 20 % отметили, что вероятность их участия в защите страны крайне невелика. Аналогичное исследование в ФРГ проводилось два года назад. Тогда результаты были значительно выше.