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Только 17% немцев заявили о готовности защищать страну в случае необходимости

22 декабря 2023 06:53
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Только 17 % граждан Германии заявили о готовности защищать страну в случае необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные социологов.

Только 17% немцев заявили о готовности защищать страну в случае необходимости-1

Результаты опроса показали, что более 40 % немцев ни при каких обстоятельствах не возьмутся за оружие. Еще около 20 % отметили, что вероятность их участия в защите страны крайне невелика. Аналогичное исследование в ФРГ проводилось два года назад. Тогда результаты были значительно выше.

# Социологический опрос # Новости Германии

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