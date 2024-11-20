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Times: США разрешили Украине применение Storm Shadow для ударов вглубь РФ

20 ноября 2024 12:13
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Вашингтон одобрил использование Киевом Storm Shadow для ударов в глубь РФ, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times.

В материале указано, что Лондон не будет официально заявлять о Storm Shadow в связи с «операционными причинами», чтобы не дать Москве «стратегическое преимущество на поле боя». Британская сторона в течение нескольких месяцев пыталась добиться у США разрешения на удары Storm Shadow вглубь территории России. Дело в том, что эксплуатация британских ракет невозможна без американских систем наведения.

# Международная политика

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