Теракт в Пакистане: погибли 70 человек, еще 300 ранены

Новости Пакистана. Количество жертв теракта в Пакистане достигло 70 человек. Взрыв в Лахоре прогремел в детском парке, где проходили мероприятия связанные с Пасхой.

Очевидцы:

Мы пошли в кафе, чтобы перекусить, когда прогремел взрыв. Люди в панике бросились в разные стороны. Моя сестра была ранена в шею. Из раны торчал кусок металла. Также ещё один осколок попал ей в грудную клетку.

Среди погибших, в основном, женщины и дети. За жизни ещё более 300 человек борются медики.

Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Установлено, что бомба была начинена металлическими шариками. Также полиция на месте взрыва обнаружила удостоверение личности предполагаемого преступника. Кроме того,

задержано 15 подозреваемых в причастности к атаке.

Ответственность за теракт взяла на себя одна из экстремистских группировок, которая недавно откололась от пакистанских талибов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.