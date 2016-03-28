Прямой эфир

Теракт в Пакистане: погибли 70 человек, еще 300 ранены

28 марта 2016 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. Количество жертв теракта  в Пакистане  достигло 70 человек. Взрыв в Лахоре прогремел в детском парке, где проходили мероприятия связанные с Пасхой.

Очевидцы:
Мы пошли в кафе, чтобы перекусить, когда прогремел взрыв. Люди в панике бросились в разные стороны. Моя сестра была ранена в шею. Из раны торчал кусок металла. Также ещё один осколок попал ей в грудную клетку.

Среди погибших, в основном, женщины и дети. За жизни ещё более 300 человек борются медики.

Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Установлено, что бомба была начинена металлическими шариками. Также полиция на месте взрыва обнаружила удостоверение личности предполагаемого преступника. Кроме того,

задержано 15 подозреваемых в причастности к атаке.

Ответственность за теракт взяла на себя одна из экстремистских группировок, которая недавно откололась от пакистанских талибов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Пакистане

Другие новости рубрики

Все новости
Теракты в Париже и Брюсселе – репетиция: «Исламское государство» угрожает США
28 марта 2016 06:36

Теракты в Париже и Брюсселе – репетиция: «Исламское государство» угрожает США

Самолет казахстанской авиакомпании «Бек Эйр» совершил в Астане посадку без переднего шасси
27 марта 2016 13:08

Самолет казахстанской авиакомпании «Бек Эйр» совершил в Астане посадку без переднего шасси

Светлое Воскресенье Христово во всем мире встретили более миллиарда человек: главные торжества прошли в Ватикане
27 марта 2016 10:35

Светлое Воскресенье Христово во всем мире встретили более миллиарда человек: главные торжества прошли в Ватикане