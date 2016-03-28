Теракт в Пакистане: бомбу в детском парке развлечений взорвал 28-летний житель Лахора

Новости Пакистана. Пакистан погрузился в трёхдневный траур. Здесь скорбят по жертвам теракта в Лахоре.

Атака экстремистов унесла жизни более 70 человек. Треть погибших – дети.

Число пострадавших идёт на сотни. Состояние многих медики оценивают как критическое.

Очевидцы:

Я на своих руках вынес двадцать раненых детей. Отправил их в госпиталь. Трех спасти не удалось. Бомба взорвалась, когда дети были на аттракционах. Сегодня наша община отмечает Пасху. Здесь было очень много людей.

Взрыв прогремел накануне вечером в детском парке развлечений во время празднования Пасхи. Установлено, что бомба была начинена металлическими поражающими предметами.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка, относящаяся к радикальному крылу пакистанских талибов.

Террористы не скрывают, что их целью были именно христиане.

Взорвавшего бомбу смертника уже опознали. Это 28-летний местный житель, его имя не называется. Также по данному делу задержаны 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.