Теракт в Орландо: в ночном клубе неизвестные расстреляли 50 человек, десятки ранены

Новости США. Трехдневный траур объявлен в США в связи с трагическими событиями в Орландо. Накануне в одном из ночных клубов города неизвестные расстреляли 50 человек, десятки ранены. Действия были признаны терактом. Ответственность за стрельбу взяла на себя экстремистская организация «Исламское государство».

За некоторое время до теракта мужчина, устроивший бойню, позвонил в службу спасения и сообщил о своей приверженности боевикам, после чего отправился в ночной клуб. Во время штурма преступник был ликвидирован. Его личность установлена. Известно, что он работал охранником в месте содержания несовершеннолетних правонарушителей и легально купил винтовку и пистолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.