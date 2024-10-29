Телекомпании РФ требуют у Google уже два ундециллиона рублей

Суд в России наложил штраф на компанию Google в размере двух десятков миллионов рублей за блокирование аккаунтов российских телевизионных каналов на YouTube. Об этом пишет ТАСС.

Сумма штрафа будет расти с каждым днем, пока не будет выплачена. Google не восстановил аккаунты телеканалов «Звезда», «Первый канал», ВГТРК и других. Ранее судебная инстанция обязала компанию восстановить аккаунты и назначила штраф за их неисполнение.

В марте 2022 года Google приостановил работу на YouTube российских каналов из-за финансирования государством и публикации материалов о СВО в Украине.