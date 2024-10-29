Прямой эфир

Телекомпании РФ требуют у Google уже два ундециллиона рублей

29 октября 2024 09:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Суд в России наложил штраф на компанию Google в размере двух десятков миллионов рублей за блокирование аккаунтов российских телевизионных каналов на YouTube. Об этом пишет ТАСС.

Сумма штрафа будет расти с каждым днем, пока не будет выплачена. Google не восстановил аккаунты телеканалов «Звезда», «Первый канал», ВГТРК и других. Ранее судебная инстанция обязала компанию восстановить аккаунты и назначила штраф за их неисполнение.

В марте 2022 года Google приостановил работу на YouTube российских каналов из-за финансирования государством и публикации материалов о СВО в Украине.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Депутат Рады назвал угрозы Зеленского в адрес генсека ООН «жалкими»
29 октября 2024 09:15

Депутат Рады назвал угрозы Зеленского в адрес генсека ООН «жалкими»

Зеленский: в НАТО не хотят понимать просьбу о приглашении Украины в альянс
29 октября 2024 08:55

Зеленский: в НАТО не хотят понимать просьбу о приглашении Украины в альянс

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Техасе
29 октября 2024 08:39

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Техасе