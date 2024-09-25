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Театральный союз Эстонии недоволен низкими зарплатами

25 сентября 2024 10:35
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Театральный союз Эстонии начал забастовку из-за низких зарплат. С 2019 года они повышались всего трижды, а вот стоимость жизни росла куда заметнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Театральный союз Эстонии недоволен низкими зарплатами-2

Минкульт регулярно урезает бюджет, он, видимо, идет на военные нужды страны. Культурная сфера не в приоритете у местного правительства. Впрочем, как и ее представители. Ведущие актеры и режиссеры вынуждены выживать. Эта проблема уже приобретает массовый характер. Ранее повышения оплаты труда требовали учителя, но власти оставили претензии без внимания.

# Акции протеста

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