Театральный союз Эстонии недоволен низкими зарплатами

Театральный союз Эстонии начал забастовку из-за низких зарплат. С 2019 года они повышались всего трижды, а вот стоимость жизни росла куда заметнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минкульт регулярно урезает бюджет, он, видимо, идет на военные нужды страны. Культурная сфера не в приоритете у местного правительства. Впрочем, как и ее представители. Ведущие актеры и режиссеры вынуждены выживать. Эта проблема уже приобретает массовый характер. Ранее повышения оплаты труда требовали учителя, но власти оставили претензии без внимания.