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Свыше 800 авиарейсов отменены в Японии из-за мощного тайфуна

16 августа 2024 14:27
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Свыше 800 авиарейсов отменены в Японии из-за мощного тайфуна, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорость ветра уже достигает 60 метров в секунду, однако специалисты уверены, что это только начало.

Свыше 800 авиарейсов отменены в Японии из-за мощного тайфуна-2

Из-за разгула стихии приостановлено движение на нескольких железнодорожных линиях, простаивают в том числе скоростные экспрессы. В столичном регионе перекрыты дороги, судам запрещено выходить в воды Токийского залива. Синоптики предупреждают: на востоке страны ожидаются сильные дожди. Может выпасть до 300 миллиметров осадков. Есть риск наводнений и оползней. Местных жителей призывают не выходить на улицу без острой необходимости. В префектуре Фукусима издан приказ об эвакуации порядка 300 жителей.

# Природные явления

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