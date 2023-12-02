Суд отклонил ходатайство Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия

Ходатайство экс-президента США Дональда Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года было отклонено Федеральным судом округа Колумбия, пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.

Трамп ранее осуществил подачу ходатайства, где требовал закрыть рассмотрение дела ввиду того, что в тот момент у него имелся иммунитет от судебного преследования. Также он подал ходатайство о прекращении дела, где основанием выступала поправка к американской конституции, гарантирующая, в частности, свободу слова и собраний.

Суд отклонил оба ходатайства. В постановлении сказано, что нахождение в течение 4 лет на посту президента США не дает права Дональду Трампу избежать уголовной ответственности.