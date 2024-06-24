Впервые в истории большинство стран НАТО тратят на оборону свыше 2 % своего ВВП. Никогда раньше такое требование не соблюдалось участниками объединения. Впрочем, и этим они не ограничились. Статистика наглядно демонстрируют еще одну особенность военных трат. Государства на востоке Европы, то есть наши непосредственные соседи, увеличили свои расходы на оборону в несколько раз. Речь о Польше и прибалтийских республиках. Так, Варшава тратит на оружие уже более 4 % ВВП. Прибалты – свыше 3 %. Экономика республик фактически переведена на военные рельсы. Поддерживать такую тенденцию в мирное время губительно для финансовой отрасли страны. Тем не менее и Польша, и Прибалтика продолжают идти по пути милитаризации в ущерб благосостоянию своих граждан.