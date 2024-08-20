Страны Евросоюза экономят на медицине

В Румынии заявляют о крупных проблемах в системе здравоохранения. Три дня в онкологическом отделении больницы обходятся пациентам в 10 тысяч евро. При этом операции по смене пола можно сделать бесплатно. Не лучше ситуация и в Латвии. Там дефицит финансовой помощи для людей с онкологией составляет около 150 миллионов евро. Государство все чаще отказывает в компенсации за лекарства. В результате пациенты вынуждены обращаться за материальной поддержкой к общественным организациям.