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Страны Евросоюза экономят на медицине

20 августа 2024 06:27
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Евросоюз экономит на медицине. Политики заняты военными расходами и напрочь забыли о проблемах граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Евросоюза экономят на медицине-2

В Румынии заявляют о крупных проблемах в системе здравоохранения. Три дня в онкологическом отделении больницы обходятся пациентам в 10 тысяч евро. При этом операции по смене пола можно сделать бесплатно. Не лучше ситуация и в Латвии. Там дефицит финансовой помощи для людей с онкологией составляет около 150 миллионов евро. Государство все чаще отказывает в компенсации за лекарства. В результате пациенты вынуждены обращаться за материальной поддержкой к общественным организациям.

# Кризис в ЕС

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