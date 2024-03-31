Станоевич: пусть Зеленский поучится на примере Милошевича, как нужно защищать интересы своей страны

На этой неделе мир вспоминает трагедию в Югославии. В нарушение всех международных прав НАТО показала свое истинное лицо агрессора. Кто поддержал в тяжелый час и кого благодарит сербский народ? Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Белграда.

Драган Станоевич, председатель комитета парламента Сербии по делам диаспоры:

Я общался со Слободаном Милошевичем в самом конце бомбежек, когда ему предъявили ультиматум. Сказали: «Или мы завтра сравняем Белград с землей, или ты подпишешь договор». Хочу просто сравнить, что такое государственный деятель и предатель? Вот, пожалуйста, пример. Что сделал Милошевич? Собрал людей, правительство и сказал: «Слушайте, у нас перспектива такая: эти ненормальные действительно хотят сравнять Белград с землей. Какие у нас перспективы?» – «Будем бороться». – «Нет, бороться мы не будем. Я не готов ради власти уничтожать Белград, убивать людей. Я уйду в отставку, и мы подпишем договор». Понимая, что его ждет смерть после этого.

Что делает Зеленский? Пускай поучится на примере настоящего государственного лидера, как нужно защищать интересы собственной страны. Если бы он так поступил, эта война давно бы закончилась.

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