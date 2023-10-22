США развернут системы ЗРК Patriot и батарею THAAD на Ближнем Востоке

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о развертывании на Ближнем Востоке системы ПРО THAAD и дополнительного количества зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом пишет РИА Новости.

Это о решении было принято для укрепления обороны американских войск. Он также отдал приказ о подготовке дополнительного количества войск для быстрого ответа в случае возникновения необходимости.

Ранее, 7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа. Израиль начал в ответ операцию «Железные мечи», в ходе которой взял под свой контроль все прилегающие к границам сектора Газа районы и нанес авиаудары по их целям. Кроме того, Израиль объявил о полной блокаде сектора.