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США планируют сократить постоянный контингент войск в Афганистане

14 сентября 2020 07:32
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Новости США. США собираются вывести часть войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американская армия в данный момент реализует план по сокращению постоянного контингента в этом южноазиатском государстве.

США планируют сократить постоянный контингент войск в Афганистане-1

К середине октября-ноября в Афганистане останется около 4,5 тысяч американских военных. Сокращение контингента коснется также и войск НАТО.

Ранее стало известно, что четыре страны Североатлантического альянса (Британия, США, Дания и Норвегия) проведут морские учения на Крайнем Севере.

# Вооруженные силы # Фотофакт

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