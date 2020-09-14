США планируют сократить постоянный контингент войск в Афганистане

Новости США. США собираются вывести часть войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американская армия в данный момент реализует план по сокращению постоянного контингента в этом южноазиатском государстве.

К середине октября-ноября в Афганистане останется около 4,5 тысяч американских военных. Сокращение контингента коснется также и войск НАТО.

Ранее стало известно, что четыре страны Североатлантического альянса (Британия, США, Дания и Норвегия) проведут морские учения на Крайнем Севере.