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США отказались извиняться за краткий разговор Блинкена и Лаврова

03 марта 2023 08:26
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Соединенные Штаты заявили, что нет повода им извиняться за разговор «на ходу» Блинкена с Лавровым, который имел место в Индии в четверг, 2 марта, пишет ТАСС.

Как ранее сообщила представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Захарова, государственный секретарь Соединенных Штатов Блинкен в рамках второй сессии на министерской встрече G20 попросил о контакте с Лавровым. Переговоров не было, произошел разговор «на ходу». 

В этот же день на брифинге журналисты спросили у главы пресс-службы Госдепа США, с какой целью Блинкен именно сейчас запросил контакт с главой российского МИД и означает ли это, что произошли изменения у Вашингтона к отношениям с Москвой.  
Нед Прайс ответил, что русские придают этой ситуации преувеличенное значение и США не за что приносить извинения. 

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# Международная политика # Энтони Блинкен # Нед Прайс # Сергей Лавров # Мария Захарова

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