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Оборона перед лицом ядерной угрозы. США и Южная Корея проведут крупномасштабное военное учение

03 марта 2023 08:12
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США и Южная Корея планируют провести крупномасштабное военное учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Оборона перед лицом ядерной угрозы. США и Южная Корея проведут крупномасштабное военное учение-1

Совместные тренировки, в том числе по высадке десанта, будут отражать «измененные условия безопасности». Все это, по мнению военных ведомств двух стран, должно укрепить совместную позицию обороны перед лицом ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи. Союзники уже определились и с датой проведения учения «Щит свободы». Оно начнется 13 марта.  

Оборона перед лицом ядерной угрозы. США и Южная Корея проведут крупномасштабное военное учение-4

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# Военные учения # Фотофакт

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