Оборона перед лицом ядерной угрозы. США и Южная Корея проведут крупномасштабное военное учение

Совместные тренировки, в том числе по высадке десанта, будут отражать «измененные условия безопасности». Все это, по мнению военных ведомств двух стран, должно укрепить совместную позицию обороны перед лицом ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи. Союзники уже определились и с датой проведения учения «Щит свободы». Оно начнется 13 марта.