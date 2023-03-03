В Гонконге загорелся небоскрёб высотой в 42 этажа. Известно о двух пострадавших

Новости Гонконга. Небоскреб загорелся в Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадрами полыхающего по всей вертикали здания делятся очевидцы.

Известно минимум о двух пострадавших. По предварительной информации, это автомобилисты. Горящие угли со строительных конструкций падали прямо на улицу. К тушению привлекли два самолета. Детали происшествия уточняются. 42-этажный небоскреб возводят в коммерческом районе города, проект оценивается примерно в 700 миллионов долларов.