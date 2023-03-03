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The Washington Times: стратегия США по украинскому конфликту не работает

03 марта 2023 07:53
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Новости США. Слабость внешней политики и неспособность принимать решения. Стратегия Вашингтона по украинскому конфликту не работает, а лишь вносит разлад между американскими союзниками в Европе. Об этом сообщает The Washington Times, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

The Washington Times: стратегия США по украинскому конфликту не работает-1

По мнению редакции, прошлая стратегия сдерживания потерпела крах. А новая позиция Байдена «поддерживать Украину столько, сколько это потребуется» больше похожа на слоган, чем на план действий. Кроме того, все больше европейских стран отказываются от поставок оружия киевскому режиму. На это влияет не только истощение собственных запасов, но и сопротивление со стороны народа и оппозиции.  

The Washington Times: стратегия США по украинскому конфликту не работает-4

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# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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