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Израиль начал новую волну ударов по Ирану

04 марта 2026 07:43
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Пятые сутки не утихает ближневосточный конфликт, последствия которого стали ощутимы по всему мире. Вооруженные силы США и Израиля продолжают бомбить Иран, увеличивая масштабы разрушений. По сообщению ЦАХАЛ, в Тегеране самые мощные удары были нанесены по  объектам, которые используются для производства оружия и баллистических ракет. Атаковано несколько командных центров армии и внутренней безопасности Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исфахане были уничтожены десятки иранских пусковых установок и складов боеприпасов. В Куме разрушено здание Совета экспертов, где собираются представители духовенства для избрания нового верховного лидера Ирана. Пострадавших нет, так как люди были заранее эвакуированы. 

Израиль начал новую волну ударов по Ирану-2

Как заявили США и Израиль, в результате кампании иранским Вооруженным силам и всей военной инфраструктуре нанесен непоправимый ущерб. Исламская республика лишилась ПВО, практически всего морского флота и авиации. Поэтому воздушное пространство Ирана сейчас контролируют американские и израильские военные.

Израиль начал новую волну ударов по Ирану-4

Дэнни Данон, специальный представитель Израиля в ООН:
Мы знали, что это будет непростая война. Мы осведомлены о возможностях Ирана, который потратил миллиарды долларов на военную инфраструктуру, и мы знали, что это будет серьезная операция. Но мы обладаем превосходством. Сегодня мы контролируем почти все воздушное пространство Ирана, и я уверен, что в ближайшие дни мы сможем продемонстрировать это превосходство.

Иран тем временем заявил, что его военный потенциал находится на таком уровне, что враг в ближайшие дни будет вынужден прекратить войну. Тегеран пригрозил ударами по всем экономическим центрам Ближнего Востока, если США и Израиль продолжат операцию против Исламской Республики. И предупредил о серьезных последствиях для стран Европы, которые поддержат войну. 

Израиль начал новую волну ударов по Ирану-6

Командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что полностью перекрывает Ормузский пролив, который является стратегически важной транспортной артерией. Через него проходит около трети всех морских поставок нефти в мире.

Тем временем ракетной атаке подверглись Катар, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Воздушная тревога звучала и в Аммане. В Дубае беспилотник попал в здание посольства США. Жертв нет. МИД Катара заявил, что Иран перешел все красные линии и предупредил Тегеран, что его нападение не останется без ответа. 

Первые рейсы с белорусскими туристами, застрявшими на Ближнем Востоке, приземлились в Минске.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Международная политика

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