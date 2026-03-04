Израиль начал новую волну ударов по Ирану
Пятые сутки не утихает ближневосточный конфликт, последствия которого стали ощутимы по всему мире. Вооруженные силы США и Израиля продолжают бомбить Иран, увеличивая масштабы разрушений. По сообщению ЦАХАЛ, в Тегеране самые мощные удары были нанесены по объектам, которые используются для производства оружия и баллистических ракет. Атаковано несколько командных центров армии и внутренней безопасности Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Исфахане были уничтожены десятки иранских пусковых установок и складов боеприпасов. В Куме разрушено здание Совета экспертов, где собираются представители духовенства для избрания нового верховного лидера Ирана. Пострадавших нет, так как люди были заранее эвакуированы.
Как заявили США и Израиль, в результате кампании иранским Вооруженным силам и всей военной инфраструктуре нанесен непоправимый ущерб. Исламская республика лишилась ПВО, практически всего морского флота и авиации. Поэтому воздушное пространство Ирана сейчас контролируют американские и израильские военные.
Дэнни Данон, специальный представитель Израиля в ООН:
Мы знали, что это будет непростая война. Мы осведомлены о возможностях Ирана, который потратил миллиарды долларов на военную инфраструктуру, и мы знали, что это будет серьезная операция. Но мы обладаем превосходством. Сегодня мы контролируем почти все воздушное пространство Ирана, и я уверен, что в ближайшие дни мы сможем продемонстрировать это превосходство.
Иран тем временем заявил, что его военный потенциал находится на таком уровне, что враг в ближайшие дни будет вынужден прекратить войну. Тегеран пригрозил ударами по всем экономическим центрам Ближнего Востока, если США и Израиль продолжат операцию против Исламской Республики. И предупредил о серьезных последствиях для стран Европы, которые поддержат войну.
Командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что полностью перекрывает Ормузский пролив, который является стратегически важной транспортной артерией. Через него проходит около трети всех морских поставок нефти в мире.
Тем временем ракетной атаке подверглись Катар, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Воздушная тревога звучала и в Аммане. В Дубае беспилотник попал в здание посольства США. Жертв нет. МИД Катара заявил, что Иран перешел все красные линии и предупредил Тегеран, что его нападение не останется без ответа.
Первые рейсы с белорусскими туристами, застрявшими на Ближнем Востоке, приземлились в Минске.