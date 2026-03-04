Израиль начал новую волну ударов по Ирану

Пятые сутки не утихает ближневосточный конфликт, последствия которого стали ощутимы по всему мире. Вооруженные силы США и Израиля продолжают бомбить Иран, увеличивая масштабы разрушений. По сообщению ЦАХАЛ, в Тегеране самые мощные удары были нанесены по объектам, которые используются для производства оружия и баллистических ракет. Атаковано несколько командных центров армии и внутренней безопасности Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Исфахане были уничтожены десятки иранских пусковых установок и складов боеприпасов. В Куме разрушено здание Совета экспертов, где собираются представители духовенства для избрания нового верховного лидера Ирана. Пострадавших нет, так как люди были заранее эвакуированы.

Как заявили США и Израиль, в результате кампании иранским Вооруженным силам и всей военной инфраструктуре нанесен непоправимый ущерб. Исламская республика лишилась ПВО, практически всего морского флота и авиации. Поэтому воздушное пространство Ирана сейчас контролируют американские и израильские военные.

Дэнни Данон, специальный представитель Израиля в ООН:

Мы знали, что это будет непростая война. Мы осведомлены о возможностях Ирана, который потратил миллиарды долларов на военную инфраструктуру, и мы знали, что это будет серьезная операция. Но мы обладаем превосходством. Сегодня мы контролируем почти все воздушное пространство Ирана, и я уверен, что в ближайшие дни мы сможем продемонстрировать это превосходство. Иран тем временем заявил, что его военный потенциал находится на таком уровне, что враг в ближайшие дни будет вынужден прекратить войну. Тегеран пригрозил ударами по всем экономическим центрам Ближнего Востока, если США и Израиль продолжат операцию против Исламской Республики. И предупредил о серьезных последствиях для стран Европы, которые поддержат войну.