США и Израиль изучают возможность поставки Patriot Украине

США, Израиль и Украина изучают возможность поставить Киеву 8 израильских систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает Financial Times. Об этом пишет ТАСС.

Как ожидается, сначала комплексы будут переданы из Израиля в США, а затем доставлены в Украину. Сделка еще не завершена. Израиль намерен заменить восемь батарей Patriot, используемых уже более 30 лет, новой системой ПВО. Украина уже имеет четыре системы Patriot, поставленных США и Германией.

Батареи израильских Patriot старше, но совместимы с батареями Украины. У Израиля также есть достаточно ракет-перехватчиков, в которых может нуждаться Украина. Ранее министр внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев хочет получить новые системы Patriot, но не стал утверждать о переговорах с США и Израилем.