Сотни человек пострадали от мощного тайфуна «Шаньшан» в Японии

Жертвами мощного тайфуна «Шаньшан», который бушует на юге Японии, стали уже четыре человека. Сотни среди пострадавших. Власти назвали этот тайфун одним из самых сильных в истории страны и издали приказ об эвакуации свыше пяти миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покинуть свои дома должны жители 30 городов, в том числе некоторых районов Токио. Сильные ливни и ураганный ветер скоростью до 200 километров в час парализовали жизнь нескольких префектур – за сутки здесь выпала месячная норма осадков. Без электричества сотни тысяч домов, закрыты дороги, отменены сотни авиарейсов, нарушено железнодорожное сообщение. Заложниками ситуации стали тысячи туристов и местных жителей. Люди застряли на вокзалах и в воздушных гаванях и не могут попасть домой. Крупнейшие японские предприятия были вынуждены приостановить работу как минимум до понедельника. Закрылись и тысячи магазинов, из-за чего у людей возникли проблемы с покупкой воды и продовольствия. По данным синоптиков, сейчас тайфун надвигается на восточные районы страны.