Солнечное затмение можно было наблюдать на территории Австралии и Антарктиды 13 июля

Солнечное затмение в пятницу 13-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычное явление можно было разглядеть сегодня с территории Австралии и Антарктиды.

Но жителям северного полушария оно, увы, было недоступно. Не увидели его и белорусы.

Зато жители нашей страны смогут понаблюдать за появлением в небе «Кровавой Луны». Это случится в ночь с 27 на 28 июля.