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Солнечное затмение можно было наблюдать на территории Австралии и Антарктиды 13 июля

13 июля 2018 07:43
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Солнечное затмение в пятницу 13-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычное явление можно было разглядеть сегодня с территории Австралии и Антарктиды.

Солнечное затмение можно было наблюдать на территории Австралии и Антарктиды 13 июля-1

Солнечное затмение можно было наблюдать на территории Австралии и Антарктиды 13 июля-3

Но жителям северного полушария оно, увы, было недоступно. Не увидели его и белорусы.

Зато жители нашей страны смогут понаблюдать за появлением в небе «Кровавой Луны». Это случится в ночь с 27 на 28 июля.

Солнечное затмение можно было наблюдать на территории Австралии и Антарктиды 13 июля-6

# Космос # Фотофакт

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