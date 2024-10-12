Соцопрос: литовские власти теряют доверие населения в преддверии парламентских выборов

В погоне за Западом власти Литвы дискредитировали себя в глазах собственных граждан. Военная экономика пришлась не по душе общественности, теперь абсолютное большинство населения не верит госучреждениям. Согласно результатам соцопросов, сейм, наряду с судами и правительством, возглавляет антирейтинг доверия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это в преддверии парламентских выборов.

По данным исследования, около 68 % граждан не симпатизируют законодательному институту, в то время как положительно о его работе отозвались менее трети респондентов. Следом с небольшим отрывом идут кабмин (32 %) и суды (38 %). В связи с этим политическая активность в Литве стремительно падает, а люди все более пессимистично смотрят на любые результаты выборов.

Витаутас Бруверис, политический обозреватель (Литва):

В предстоящие годы наша страна и весь регион могут столкнуться с очень серьезными проблемами. Поэтому как гражданин этой страны я хотел бы видеть более сильное, ответственное и прочное правительство в управлении этой страной, но, как я уже сказал, все тенденции показывают, что этого не произойдет.

Результаты политики Вильнюса уже хорошо видны. На досрочное голосование по выборам в парламент за три дня пришло чуть больше 10 % избирателей. Но начало активной фазы электоральной кампании не обошлось без происшествий. Независимые наблюдатели уже заметили ряд нарушений: от незаконной агитации до проблем в работе избиркомов. Но пока официальные власти не давали никаких комментариев, ведь, по их словам, происшествий нет.