СМИ: В Польше вымирают магазины. В чём причины?

В Польше медленно, но уверенно умирает торговля. Об этом пишет крупное польское издание. По его данным, в стране продолжает сокращаться количество магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За полгода закрылось более полутора тысяч, еще около 5,5 тысячи объявили о приостановке работы. Признаков того, что тенденция изменится не наблюдается. Причины – рост цен на электроэнергию и инфляции. Экономические реалии, как ржавчина, разъедают польскую торговлю. Магазины исчезают один за другим. Больше всего продуктовых. За полгода прекратили существование более 500. Следом за ними идут точки, торгующие одеждой – их закрыто свыше 200. Сказывается и низкая покупательная способность поляков. Как пишет издание, толщина их кошельков заставляет желать лучшего, особенно на фоне других европейских стран.