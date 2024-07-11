СМИ: в Польше стали быстро расти цены на продукты питания

Если в мае стоимость продуктов питания выросла почти на 3 %, то уже в июне она уверенно перескочила и эту отметку. По мнению аналитиков, причиной стали введение налога на добавленную стоимость и стремительное подорожание услуг. Поскольку затраты на энергию, топливо и заработную плату будут только увеличиваться, вместе с ними вверх поползут и цены, причем перечень товаров, которых коснется подорожание, тоже расширится. Согласно статистике, в июне 2024-го из 17 отслеживаемых товарных групп 12 показали однозначный рост стоимости, в апреле таких было десять, в марте – восемь. По данным последнего соцопроса, почти 70 % поляков больше всего боится роста цен. Но экономисты беспощадны. По их прогнозам, инфляция будет ползти вверх и в 2025 году превысит показатели 2024-го.