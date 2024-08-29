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СМИ: арсенал ядерных ракет и обслуживающая инфраструктура США устарели

29 августа 2024 07:22
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Арсенал ядерных ракет и обслуживающая инфраструктура США устарели и требуют обновления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом пишут местные СМИ.

СМИ: арсенал ядерных ракет и обслуживающая инфраструктура США устарели-2

По оценке Минобороны Штатов, модернизация сотен пусковых установок ядерных ракет обойдется стране более чем в 140 миллиардов долларов. А это на 30 миллиардов больше заявленной в начале года суммы. Усилия по продлению срока службы ядерного арсенала достигли своего предела. Как отмечают в ВВС, теперь у них уходит в два раза больше времени на работы по техническому обслуживанию, которые раньше занимали два-три часа. Сложнее также стало получать необходимые запчасти.

# Международная политика

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