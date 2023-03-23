Прямой эфир

В Италии не хватает персонала для отелей и ресторанов

23 марта 2023 09:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Туристический сектор Италии переживает тяжелые времена. В преддверии сезона в стране не хватает персонала. Особенно в отелях и ресторанах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии не хватает персонала для отелей и ресторанов-1

Большинство из них потерпели большие убытки из-за пандемии, после усугубил ситуацию экономический кризис и снижение числа приезжих. Теперь открыться вновь и набрать сотрудников многим компаниям не по силам. По данным туристической ассоциации, труднее всего найти официантов, мойщиков посуды и уборщиц. Всего сектору не хватает примерно 50 тысяч человек.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Кризис в ЕС # Новости Италии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Американские активисты едва не сорвали выступление госсекретаря США
23 марта 2023 08:52

Американские активисты едва не сорвали выступление госсекретаря США

Засуха разоряет сельское хозяйство Аргентины
23 марта 2023 07:32

Засуха разоряет сельское хозяйство Аргентины

Протесты в Бразилии переросли в массовые беспорядки
23 марта 2023 07:31

Протесты в Бразилии переросли в массовые беспорядки