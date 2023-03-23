В Италии не хватает персонала для отелей и ресторанов

Новости Италии. Туристический сектор Италии переживает тяжелые времена. В преддверии сезона в стране не хватает персонала. Особенно в отелях и ресторанах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из них потерпели большие убытки из-за пандемии, после усугубил ситуацию экономический кризис и снижение числа приезжих. Теперь открыться вновь и набрать сотрудников многим компаниям не по силам. По данным туристической ассоциации, труднее всего найти официантов, мойщиков посуды и уборщиц. Всего сектору не хватает примерно 50 тысяч человек.