Военнослужащие Вооруженных сил РФ в районе города Суджа нанесли ущерб силам специальных операций ВС Украины, а также ЧВК Forward из США, в состав которой входят профессионально обученные военные.

По словам командира одного из отрядов спецназа «Ахмат», в Курской области ВСУ несут значительные потери личного состава и техники, однако «они завозят, и завозят, и завозят», привлекаются иностранные ЧВК.