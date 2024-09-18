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Силы РФ разбили американскую ЧВК и отряд спецназа ВСУ под Суджей

18 сентября 2024 08:59
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Отряд американской частной военной компании Forward Observation Group разбит в Курской области, пишет РИА Новости.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ в районе города Суджа нанесли ущерб силам специальных операций ВС Украины, а также ЧВК Forward из США, в состав которой входят профессионально обученные военные.

По словам командира одного из отрядов спецназа «Ахмат», в Курской области ВСУ несут значительные потери личного состава и техники, однако «они завозят, и завозят, и завозят», привлекаются иностранные ЧВК.

# Международная политика

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